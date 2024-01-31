Кроманьонцы проникли в северную Европу более 45 тыс. лет назад

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Международный коллектив антропологов обнаружил на востоке Германии рекордно древние останки кроманьонцев, указывающие на то, что первые Homo sapiens проникли на север Европы как минимум 45 тыс. лет назад, одновременно с тем, как первые их представители проникли на юг субконтинента. Об этом сообщил немецкий Институт эволюционной антропологии (EVA).

"Мы обнаружили в этой пещере древнейшие следы того, как Homo sapiens проникли на север Европы. Оказалось, что найденные в ней каменные орудия труда, которые в прошлом считались неандертальскими, были на самом деле изготовлены ранними кроманьонцами. Это фундаментально меняет наши представления об истории этого периода и говорит о том, что H. sapiens проникли на север Европы задолго до исчезновения неандертальцев", - заявил профессор EVA Жан-Жак Ублин, чьи слова приводит пресс-служба института.

Ученые пришли к такому выводу при изучении артефактов и останков, найденных при проведении повторных раскопок на территории пещеры Ильзенхеле, расположенной в окрестностях средневекового замка Ранис на востоке Германии. Впервые эта пещера привлекла внимание археологов и антропологов еще в 1920 и 1930 годах, когда в отложениях на ее дне ученые обнаружили большое число предположительно неандертальских орудий труда и останков животных.

Недавно европейские антропологи возобновили раскопки в Ильзенхеле для уточнения датировок ранее найденных в ней артефактов и костей, а также для проведения палеогенетических исследований. В ходе этих раскопок профессору Ублину удалось уточнить возраст большого числа артефактов, а также обнаружить 11 фрагментов костей представителей рода Homo, в которых сохранились обрывки митохондриальной ДНК, передающейся от матери к ее детям.

Когда ученые реконструировали эту часть генома древних жителей пещеры Ильзенхеле, они обнаружили, что они были не неандертальцами, а кроманьонцами, близкими родственниками еще одной группы древнейших европейских Homo sapiens, чьи останки были найдены в чешской пещере Златый Кунь. Последующий радиохронологический и генетический анализ показал, что кроманьонцы проникли в немецкую пещеру как минимум 45 тыс. лет назад.

По словам антропологов, это свидетельствует о том, что первые кроманьонцы практически одновременно проникли как на юг Европы с его более мягким климатом, так и в ее заселенные неандертальцами северные регионы, где температуры были в то время на 7-15 градусов Цельсия ниже, чем сегодня. Вкупе с другими недавними находками, это говорит о том, что кроманьонцы и неандертальцы долго сосуществовали рядом друг с другом в большом числе регионов Европы, подытожили ученые.