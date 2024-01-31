Резидент "Сколково" намерен в 50 раз увеличить выпуск импортозамещающего коленного протеза

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Группа компаний "Салют Орто", резидент "Сколково" (группа ВЭБ.РФ), планирует в 2024-2025 годах в 50 раз увеличить объемы производства коленного протеза из высокопрочных материалов, говорится в сообщении пресс-службы "Сколково". В настоящее время уже выпущено 150 коленных модулей для протезов ног.

"Наша цель - вернуть максимальный функционал людям с инвалидностью и обеспечить им комфортную жизнь. Сегодня мы активно работаем со многими институтами развития и государственными органами, такими как Минпромторг, АСИ, Минтруд и "Сколково". После завершения тестирования мы переходим к этапу массового производства, поэтому наша ключевая задача за 2024-2025 годы увеличить объемы производства не менее чем в 50 раз", - приводятся в сообщении слова генерального директора Steplife (ГК "Салют Орто") Ивана Худякова.

Коленный протез Steplife P5, который создан из высокопрочных материалов - титана и алюминия, добываемых на территории России, полностью возвращает человеку утраченную функцию, позволяя преодолевать невысокие препятствия, и обеспечивает безопасность движения. Протез предназначен для людей с любым уровнем активности, кроме того, он рекомендуется в качестве переходного варианта от базового протеза к бионическому, отмечается в сообщении.

"Разработка Steplife закрывает сразу два базовых направления, по которым ведется государственная поддержка, - это импортозамещение и привлечение самих потребителей к тестированию реабилитационной продукции. Прошедшие этапы тестирования модуля Steplife P5 являются подтверждением своевременности субсидирования данного направления", - приводит слова заместителя директора ФГАУ "ИММ" Минпромторга России Михаила Шульпина пресс-служба.