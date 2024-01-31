В Пакистане открыли два новых для страны вида бабочек

АРХАНГЕЛЬСК, 31 января. /ТАСС/. Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики (ФИЦКИА) имени академика Лаверова Уральского отделения РАН нашли два новых для территории вида бабочек в Пакистане, рассказал ТАСС научный сотрудник центра Виталий Спицын. Одна из находок помогла уточнить систематику бабочек и выделить новый род.

"Prozorovia kailashi - это первая находка для Пакистана. Раньше он был известен из Индии по одному или двум экземплярам. Мы впервые его нашли в Пакистане, впервые поймали самку этого вида, - сказал Спицын. - Также новый для фауны вид циан поймали Cyana guttifera. Для фауны циан Пакистана было известно всего четыре вида, с нашим получается пять".

Prozorovia kailashi - это небольшие ночные бабочки-лишайницы, у них желтые узкие крылья. Несколько экземпляров ученые поймали в пакистанских Гималаях на высоте около 2 тыс. метров, где растут хвойные леса. Об образе жизни, особенностях питания этих лишайниц практически ничего не известно.

Исследование находки позволило уточнить систематику лишайниц. Спицын выделил эту бабочку и еще два индийских вида в отдельный род. Как оказалось, строение репродуктивной системы самцов резко отличается от других лишайниц.

Как пояснил собеседник агентства, бабочки в Пакистане изучены слабо. Иностранцам сложно проводить исследования из-за комендантского часа и ограничений в передвижениях по стране.