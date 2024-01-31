В России разработали импортозамещающее устройство для анализа состава лекарств

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Специалисты Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) работают над созданием импортозамещающих аналитических колонок - устройств необходимых для контроля качества лекарственных препаратов, продукции нефтехимической и химической промышленности, а также оценки уровня загрязнения окружающей среды, говорится в сообщении на официальном сайте "Приоритет 2030".

Аналитические колонки представляют собой металлические трубки, заполненные сорбентом (силикагель с привитыми группами) и используются для проверки наличия заявленных компонентов в составе выпускаемой продукции. Проект по созданию устройств проходит в два этапа, говорится в сообщении.

"Ученые разработали импортозамещающие аналитические колонки для высокоэффективной жидкостной хроматографии, которые идентичны по составу вещества, заполняющего трубки, аналогам, ушедшим с российского рынка", - уточнили в пресс-службе СамГМУ.

Разработка может применяться для проверки качества некоторых групп антибиотиков (например, ванкомицина), антибактериальных препаратов (метронидазола), препаратов для лечения эпилепсии (вальпроевой кислоты, карбамазепина), а также витаминов (аскорбиновой кислоты, витамина Д), уточнили ТАСС в пресс-службе.

На втором этапе проекта ученые планируют разработку нового вида аналитических колонок на основе металлоорганических каркасных полимеров, которые в отличие от силикагельных сорбентов будут работать не в одном режиме хроматографирования, а сразу в двух, что является более универсальным вариантом при проверке большого количества компонентов, говорится в сообщении.

На данный момент ученые разработали тестовую версию этих колонок, прорабатывается их состав. "Подобные колонки можно будет также использовать для контроля продукции в нефтехимической и химической промышленностях, а также для контроля уровня загрязнений окружающей среды", отмечается в сообщении.