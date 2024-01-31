Ректор МАИ назвал необходимым восстановление института головных научных организаций в РФ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Развитие прорывных научных направлений в России нуждается в возвращении института головных научных организаций, которые в советское время способствовали ускорению разработки и внедрения технологий. Такое мнение выразил ректор Московского авиационного института (МАИ) Михаил Погосян на встрече кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина со своими доверенными лицами.

Погосян отметил, что задача, которая стоит перед отечественными учеными в ближайшей перспективе, заключается в "разработке и внедрении прорывных технологий, которые должны обеспечить конкурентоспособность российской продукции и технологическую, научную и кадровую независимость страны".

"Наш опыт реализации крупных проектов, опыт советский в таких программах, как ядерная, космическая, программа развития авиационной индустрии, в значительной степени опирался на работу научных коллективов во главе с головными научными организациями. Собственно, они обеспечивали сокращение цикла от разработки перспективных прорывных технологий до их внедрения, без чего не могла бы быть обеспечена реализация тех задач, которые стояли. В этом смысле мы считаем, что надо вернуться к этому опыту и восстановить институт головных научных организаций по крупным инновационным проектам государственного уровня", - сказал Погосян.

Ректор МАИ также предложил рассмотреть вопрос "более тесной увязки" приоритетов в развитии науки, образования и промышленности с программами пространственного и регионального развития. "Очень важно создать условия. Особенно для тех научных и промышленных организаций, которые находятся в небольших городах. <…> Важно привлечь туда людей", - сказал он, приведя в качестве примера Комсомольск-на-Амуре и Железногорск в сфере космических технологий.

Комментируя предложения, Владимир Путин допустил, что головные организации могут быть востребованы. "И, конечно, нужно совмещать вопросы, которые мы решаем, касающиеся территориального, технологического развития и так далее. Конечно, это должно быть совмещено", - заключил Путин.