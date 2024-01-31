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Раскрыты различия во влиянии аутоиммунных болезней на ход беременности

Ученые выяснили, что некоторые аутоиммунные болезни не оказывают существенного влияния на течение беременности

ТАСС, 31 января. Медики из США выяснили, что некоторые аутоиммунные болезни, в том числе ревматоидный артрит и хронические воспалительные заболевания кишечника, не оказывают существенного влияния на течение беременности. Это ставит под сомнение общепринятые представления о высокой опасности всех подобных болезней для беременных женщин, сообщила в среду пресс-служба Института системной биологии (ISB).

"Проведенный нами анализ показывает, что наличие аутоиммунной болезни далеко не всегда повышает риск появления осложнений во время беременности и появления ребенка на свет. Это следует понимать и учитывать как пациентам, так и их лечащим врачам при планировании беременности и вынашивании ребенка", - заявил профессор Университета штата Вашингтон (США) Филип Миз, чьи слова приводит пресс-служба ISB.

Ученые пришли к такому выводу в ходе наблюдением за течением беременности среди более 365 тыс. американских женщин, родивших одного или нескольких детей в последние 10 лет. В их число входило 5,7 тыс. пациенток, которые были носителями одной или нескольких аутоиммунных болезней, в том числе псориаза, воспалительных заболеваний кишечника, ревматоидного артрита, рассеянного склероза и прочих сбоев в работе иммунитета.

Ученые воспользовались этими данными для оценки того, как каждая из изученных ими 12 аутоиммунных болезней влияла на вероятность развития различных осложнений беременности, в том числе преждевременных родов, диабета и постоянно высокого давления в кровеносных сосудах. При проведении этого анализа ученые также учитывали то, как на эти осложнения влияли другие хронические болезни, вредные привычки и образ жизни пациенток.

Аутоиммунные заболевания и беременность

Проведенный учеными анализ показал, что многие аутоиммунные болезни, в том числе волчанка и синдром антифосфолипидных антител, действительно повышали риск преждевременных родов и других осложнений беременности. При этом ученые обнаружили, что как минимум два подобных заболевания, ревматоидный артрит и различные вариации хронических воспалительных болезней кишечника, на самом деле не повышали вероятность развития подобных проблем у беременных женщин.

"Мы не ожидали увидеть того, что ревматоидный артрит и воспалительные болезни кишечника не будут оказывать заметного влияния на беременность и не будут повышать вероятность преждевременных родов на поздних стадиях вынашивания плода. Это говорит о необходимости изучения того, как взаимодействия между аутоиммунными заболеваниями и другими хроническими болезнями влияют на эти риски", - пояснила профессор ISB Дженнифер Хэдлок, чьи слова приводит пресс-служба института.

По словам исследователей, обнаружение подобных различий в характере влияния аутоиммунных болезней на развитие плода, ставит под сомнение расхожие представления о том, что любые формы этих сбоев в работе иммунитета несут риск для здоровья плода и беременной женщины. Это следует учитывать как семейным парам, планирующим завести ребенка, так и консультирующим их врачам, подытожили ученые.

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