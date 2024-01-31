Раскрыты различия во влиянии аутоиммунных болезней на ход беременности

ТАСС, 31 января. Медики из США выяснили, что некоторые аутоиммунные болезни, в том числе ревматоидный артрит и хронические воспалительные заболевания кишечника, не оказывают существенного влияния на течение беременности. Это ставит под сомнение общепринятые представления о высокой опасности всех подобных болезней для беременных женщин, сообщила в среду пресс-служба Института системной биологии (ISB).

"Проведенный нами анализ показывает, что наличие аутоиммунной болезни далеко не всегда повышает риск появления осложнений во время беременности и появления ребенка на свет. Это следует понимать и учитывать как пациентам, так и их лечащим врачам при планировании беременности и вынашивании ребенка", - заявил профессор Университета штата Вашингтон (США) Филип Миз, чьи слова приводит пресс-служба ISB.

Ученые пришли к такому выводу в ходе наблюдением за течением беременности среди более 365 тыс. американских женщин, родивших одного или нескольких детей в последние 10 лет. В их число входило 5,7 тыс. пациенток, которые были носителями одной или нескольких аутоиммунных болезней, в том числе псориаза, воспалительных заболеваний кишечника, ревматоидного артрита, рассеянного склероза и прочих сбоев в работе иммунитета.

Ученые воспользовались этими данными для оценки того, как каждая из изученных ими 12 аутоиммунных болезней влияла на вероятность развития различных осложнений беременности, в том числе преждевременных родов, диабета и постоянно высокого давления в кровеносных сосудах. При проведении этого анализа ученые также учитывали то, как на эти осложнения влияли другие хронические болезни, вредные привычки и образ жизни пациенток.

Аутоиммунные заболевания и беременность

Проведенный учеными анализ показал, что многие аутоиммунные болезни, в том числе волчанка и синдром антифосфолипидных антител, действительно повышали риск преждевременных родов и других осложнений беременности. При этом ученые обнаружили, что как минимум два подобных заболевания, ревматоидный артрит и различные вариации хронических воспалительных болезней кишечника, на самом деле не повышали вероятность развития подобных проблем у беременных женщин.

"Мы не ожидали увидеть того, что ревматоидный артрит и воспалительные болезни кишечника не будут оказывать заметного влияния на беременность и не будут повышать вероятность преждевременных родов на поздних стадиях вынашивания плода. Это говорит о необходимости изучения того, как взаимодействия между аутоиммунными заболеваниями и другими хроническими болезнями влияют на эти риски", - пояснила профессор ISB Дженнифер Хэдлок, чьи слова приводит пресс-служба института.

По словам исследователей, обнаружение подобных различий в характере влияния аутоиммунных болезней на развитие плода, ставит под сомнение расхожие представления о том, что любые формы этих сбоев в работе иммунитета несут риск для здоровья плода и беременной женщины. Это следует учитывать как семейным парам, планирующим завести ребенка, так и консультирующим их врачам, подытожили ученые.