Разработана губка на основе рыбного коллагена для остановки кровотечений

ПЯТИГОРСК, 31 января. /ТАСС/. Ученые Пятигорского медико-фармацевтического института (ПМФИ) разработали губку на основе рыбного коллагена для остановки кровотечений и регенерации тканей. У нее высокая влагопоглощающая способность, сообщил ТАСС заведующий кафедрой фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехнологии ПМФИ Дмитрий Компанцев.

"Мы на своей кафедре разработали губку для остановки кровотечений и регенерации тканей на основе рыбного коллагена. Сегодня основой для изготовления гемостатических губок служит животный коллаген. Но у этого вида сырья есть ряд недостатков, к примеру, возможность передачи зооантропонозных инфекций. Что касается рыбного коллагена, то по своему строению он ближе к коллагену человеческих тканей", - сказал Компанцев.

По его словам, полученная губка имеет структуру с ячейками максимально одинакового размера. "Это обуславливает пористость и высокую влагопоглощающую способность. Более выраженную, чем у промышленно производимых образцов, что очень важно для кровоостанавливающей губки", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что на первом этапе исследования студенты-кружковцы ПМФИ изучили коллагеновую субстанцию, которую получили из отходов переработки аквакультуры внутренних водоемов юга России. Определили концентрацию коллагена, динамическую вязкость раствора геля коллагена, установили значение pH, другие характеристики. "Рыбный коллаген, который мы использовали, отличается высокой чистотой, однородным размером молекул и высоким содержанием аминокислоты гидроксипролина, которая критически важна для синтеза соединительной ткани у человека. Метод экстракционной очистки позволил нам сохранить структуру максимально близкую к нативному коллагену 1-го типа", - рассказал завкафедрой.

По его словам, наиболее сложным для разработчиков стал этап превращения геля коллагена, собственно, в губку. На конечный результат в этом процессе существенно влияет концентрация исходного геля, его рН, присутствие криопротекторов и условия сушки.