Зонд "Спектр-РГ" помог подготовить крупнейший каталог рентгеновских объектов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Научный консорциум eROSITA, работающий с одноименным немецким телескопом на борту российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", опубликовал пока самый обширный каталог источников рентгеновского излучения на ночном небе, который включает в себя примерно 900 тыс. объектов. Об этом сообщила пресс-служба немецкого Института внеземной физики (MPE).

"Это просто гигантские цифры по меркам рентгеновской астрономии. За первые шесть месяцев работы мы обнаружили больше источников рентгеновского излучения в космосе, чем удалось сделать большим космическим обсерваториям, таким как "Чандра" и XMM-Newton за почти четверть века работы на орбите", - заявил научный руководитель консорциума eROSITA Андреа Мерлони, чьи слова приводит пресс-служба MPE.

Подготовленный Мерлони и его коллегами каталог, получивший имя eRASS1, включает в себя более чем 700 тыс. активных ядер галактик, 180 тыс. рентгеновских звезд в Млечном Пути, 12 тыс. скоплений галактик и небольшое, но существенное число различных экзотических объектов. В их число входят остатки сверхновых, двойные рентгеновские звезды, пульсары и прочие компактные объекты.

Помимо этого каталога, доступ к которому может получить любой исследователь и любитель астрономии, ученые также направили к публикации набор из почти 50 научных статей, посвященных объектам из eRASS1. Их изучение, в частности, позволило ученым обнаружить несколько новых периодически пробуждающихся сверхмассивных черных дыр, а также открыть гигантскую "нить" из газа, которая связывает два крупных скопления галактик.

По оценкам Мерлони и его коллег, публикация каталога и связанных с ним программных инструментов и других научных данных расширит общее число известных рентгеновских источников более чем на 60%, а также впервые позволит ученым всесторонне изучить то, как выглядит ночное небо в мягкой части рентгеновского спектра. Для повышения удобства исследователей консорциум eROSITA включил в каталог не только снимки со "Спектра-РГ", но и с других орбитальных и наземных обсерваторий.

"Мы приложили максимальные усилия для того, чтобы подготовить и опубликовать очень качественные данные и необходимый для их чтения набор программного обеспечения. Мы надеемся, что публикация каталога приведет к увеличению числа коллег, изучающих астрофизику высоких энергий, а также поможет нам сделать качественный скачок в развитии рентгеновской астрономии", - подытожила научный сотрудник MPE Мириам Рамос-Сеха, чьи слова приводит пресс-служба института.

Об обсерватории "Спектр-РГ"

Космический аппарат "Спектр-РГ" разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу РАН. Обсерватория наблюдает небо в рентгеновском диапазоне с высокими чувствительностью и угловым разрешением. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

На орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" установлены два рентгеновских зеркальных телескопа: германский eROSITA и российский ART-XC им. М. Н. Павлинского. В конце февраля 2022 года германская сторона из-за ситуации на Украине отключила свой телескоп, переведя его в безопасный режим.