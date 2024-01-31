Власти Москвы поддержат проекты Российского научного фонда

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Правительство Москвы выделило грант для поддержки проектов Российского научного фонда (РНФ), сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы выделило грант Российскому научному фонду на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин <...>. Выделенные правительством Москвы средства будут направлены на финансирование проектов победителей конкурсов РНФ 2023 и 2024 годов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе победителей 2023 года следующие проекты: разработка методов моделирования и решения задач управления динамикой систем с программными связями, разработка, создание и исследование новых радиопротекторных агентов, совершенствование методов контент-анализа и машинного обучения в области психологии, разработка научных и технологических основ получения проволоки из специальных сплавов для аддитивного производства и другие. Победители конкурса 2024 года будут определены в марте.

Российский научный фонд финансирует научные и научно-технические программы и проекты в сфере фундаментальных исследований. Его учредили в конце 2013 года по инициативе президента России. За это время он оказал поддержку более чем 60 тыс. российских ученых. Объем финансирования проектов составил 220 млрд рублей.