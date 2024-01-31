На Кубани разработали первый капсулированный лечебный корм для рыб

КРАСНОДАР, 31 января. /ТАСС/ Ученые инновационно-технологического центра аквакультуры Кубанского госагроуниверситета разработали первые лечебные капсулы для рыб. Аналогов данного капсулированного лечебного корма нет в России, рассказала ТАСС руководитель инновационно-технологического центра аквакультуры Кубанского госагроуниверситета, кандидат биологических наук Екатерина Максим.

"Мы разработали новый капсулированный лечебный корм. Аналогов подобного рода разработок в сфере ветеринарии нет в России. В настоящее время рыбу лечат лекарственными препаратами в форме порошка, суспензий либо растворов. Применение капсулированных лечебных кормов решит сразу несколько задач в рыбохозяйственном комплексе. Это и лечение рыб, и профилактика заболеваний бактериального характера, а также точечная доставка кормовых добавок или стимуляторов", - рассказала Екатерина Максим.

Запрос на разработку новой технологии лечения и профилактики бактериальных инфекций осетровых, лососевых, сомовых и карповых рыб поступил от рыборазводных предприятий Южного федерального округа, Карелии и Урала. Исследования ученые вели на базе лаборатории, созданной в университете по программе "Приоритет 2030".

Как отмечают ученые, использование в рационах лечебных кормов в виде капсул позволит сформировать поколение устойчивой к стрессам и инфекциям рыбы с более широкими возможностями изменения физиологического состояния, а также позволит решить вопрос с бактериальными заболеваниями, которые приводят к гибели рыбы в рыбоводческих хозяйствах."Особенности этих капсул в том, что они могут быть изготовлены по заданным параметрам для любых рыб: лососей, карпов, осетров или сомов и обладают вкусом креветок, криля, крабов. Это важная инновация для фермеров-рыбоводов. Теперь лечение рыбы возможно осуществлять во время основного кормления", - пояснила руководитель центра.

По мнению исследователей, выживаемость рыбы является важной экономической составляющей для любого рыбоводного предприятия. Разработка прошла испытание на осетровых рыбах. Выживаемость рыб в опытных группах составила 100%, период выздоровления при инфицировании составил 3-7 дней.

Разработка запатентована, одним из первых индустриальных партнеров по изготовлению капсулированного корма является Муромский завод трубопроводной арматуры. Предполагается, что объем выпуска такой продукции к 2030 году составит порядка 400 тонн.