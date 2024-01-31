Студенты МАИ разработали акустическую систему навигации с точностью до миллиметров

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Студенческое конструкторское бюро "Сигнал" разработало акустическую систему, позволяющую определять положение объекта с точностью до нескольких миллиметров. Ее можно применить в геодезии, строительстве, на роботизированных складах и предприятиях, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ).

"Система включает в себя звуковой и радиоизлучатель, а также маяки с приемниками, установленные по периметру рабочей зоны. Объект с встроенной системой подает одновременно звуковой и радиосигнал, которые принимаются маяками. Радиосигнал придет в точку приема раньше, чем звуковой, и чем дальше находится объект, тем больше эта разница. По ней, имея данные от нескольких маяков, можно позиционировать объект в пространстве с точностью до пары миллиметров. При этом точность систем навигации в помещении, существующих сегодня на рынке, измеряется единицами или даже десятками сантиметров", - заявил участник проекта, студент института "Радиоэлектроника, инфокоммуникации и информационная безопасность" МАИ Вадим Дорофеев, чьи слова приводятся в сообщении.

Система может оценить не только расстояние между двумя точками, но и наклон, что позволяет применять ее как акустическую линейку, отвес и уровень. С помощью разработки можно перенести точный план помещения на чертеж с натуры.

"Прямых аналогов разработанной в МАИ системы не существует. На данный момент собраны прототипы источников и приемников сигналов, проведены натурные эксперименты, подтвердившие высокую точность измерений. До конца 2024 года планируется изготовить полноразмерный образец", - уточнили в пресс-службе.