В России нашли способ защитить картофель от черной парши

ТОМСК, 31 января. /ТАСС/. Способ защиты картофеля с помощью бактерий от одного из наиболее частых и вредоносных заболеваний - черной парши - разработали ученые Томского государственного университета (ТГУ), Новосибирского государственного аграрного университета (ГАУ) и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, сообщили ТАСС в пресс-службе томского вуза.

"Ученые установили, что существенно снизить пораженность растений болезнетворным грибком можно при помощи предпосевной обработки картофеля смесью полезных бактерий Bacillus subtilis и Bacillus amyloliquefaciens. Они подавляют фитопатогенный гриб, снижая его концентрацию в четыре раза, улучшают состав почвенной микробиоты и физиологические показатели картофеля. Наряду с этим в ходе экспериментов обработка смесью бактерий приводила к увеличению урожайности на 30% и повышала качество клубней", - сказано в сообщении.

Сейчас для борьбы с черной паршей используются химические фунгициды - они эффективны, массово доступны и высоко активны, однако имеют опасное токсическое воздействие на людей и животных, а также способствуют гибели полезных насекомых-опылителей (например, пчел и шмелей). В отличие от химических фунгицитов бактерии рода Bacillus не наносят вреда окружающей среде, они сами являются ее естественной частью. Данные бактерии широко распространены в водных и почвенных экосистемах, поэтому оптимально подходят для защиты растений.

По словам руководителя проекта, ученого БИ ТГУ и Новосибирского ГАУ Ивана Дубовского, штаммы Bacillus subtilis оказывают множественное воздействие на возбудителей разных заболеваний, в частности, вырабатывают антибиотики и повышают иммунитет растений. Кроме того, в большинстве случаев данные штаммы проявляют стимулирующее действие и ускоряют развитие растений.

Исследование проходило при поддержке нацпроекта "Наука и университеты". Помимо картофеля сейчас ученые ТГУ разрабатывают методы защиты других востребованных сельхозкультур - кукурузы, ячменя, пшеницы, рапса и других.