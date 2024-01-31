В Новосибирске разработали способ восстановления костной ткани после операций и травм

НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Специалисты Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна (ННИИТО) разработали и испытали на животных способ создания тканеинженерной конструкции для стимуляции восстановления костей, поврежденных в результате травм, заболеваний или операций, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"В эксперименте на кроликах был получен положительный эффект по восстановлению костной ткани. Это позволит пациентам с костными дефектами дать шанс на восстановление кости, что позитивно отразится на общем восстановлении функций конечностей", - сказали в пресс-службе.

Тканеинженерная конструкция содержит структурную биодеградируемую матрицу, живые клетки и факторы роста самого пациента. По словам руководителя направления, замдиректора по научной работе ФБГУ "ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна" Минздрава России Ирины Кириловой, структурная, жесткая, сохраняющая форму гипоаллергенная матрица становится носителем для живых клеток. "Наличие такой ниши позволяет не только заселить ее клетками, но создать комфортные условия для освоения следующих, более глубоких ниш с сохранением жизнеспособности клеток, а в последующем условия для их деления", - сказала Кирилова.

Работоспособность конструкции проверили в эксперименте на кроликах породы "новозеландский белый". При замещении дефекта кости отмечалось ее восстановление не только за счет объема, но и плотности.

Отмечается, что замещение крупных костных дефектов у пациентов - один из актуальных вопросов современной травматологии-ортопедии. Комплексное исследование технологии подтверждает, что она готова к применению в клинической практике.