В России снизили энергопотребление систем обезвреживания дронов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Специалисты Владимирского инжинирингового центра использования лазерных технологий в машиностроении при ВлГУ разработали комплекс обнаружения и обезвреживания малоразмерных беспилотников с помощью лазера. В отличие от близких по функционалу систем, он потребляет меньше энергии и способен заряжаться от розетки с напряжением в 220 вольт, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Проект заявлен для участия в форуме "Сильные идеи для нового времени", который в феврале проведут Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс".

"Созданный инженерами ВлГУ комплекс содержит в себе радиолокационные системы (РЛС), которые работают на новых физических принципах и имеют модули подавления и обезвреживания <…> малоразмерных дронов. <…> [Комплекс потребляет в несколько раз меньше энергии] - от 1,5 раза и выше, в зависимости от того, с каким решением сравнивать", - сообщили в организации.

Решение способно обнаружить беспилотники на дистанции до 4-5 км и посадить их за счет работы средств РЭБ, либо обезвредить аппарат с помощью лазера, уточнили в платформе НТИ. Испытания опытного образца подтвердили заявленные характеристики.

"Наша платформа также может подпитываться от розетки [с напряжением в] 220 вольт. Больше таких решений в этом сегменте нет - остальные работают от генераторов. <…> Мы также выступили с инициативой создать сеть инжиниринговых центров в области разработки и внедрения лазерных технологий на базе технических вузов страны. Это позволит сформировать компетенции в области лазерных технологий, разрабатывать нормативно-правовую базу, готовить профильные кадры, а также менять консервативные подходы инженерно-технических работников заводов в области конструирования, обработки деталей и узлов", - поясняет один из авторов проекта Александр Люхтер, чьи слова приводит пресс-служба организации.