Биологи выяснили, что искусственный свет мешает насекомым "видеть" горизонт

ТАСС, 30 января. Международный коллектив биологов открыл первые свидетельства того, что насекомые кружат вокруг ламп, свечей и прочих источников искусственного света из-за того, что они нарушают работу систем навигации этих беспозвоночных и мешают им "видеть" горизонт, линию между небом и землей. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Nature Communications.

"Проведенные нами опыты показали, что насекомые не летят в сторону источников света, а поворачиваются к ним перпендикулярным образом. При естественном освещении подобный маневр позволяет им поддерживать стабильную работу систем навигации и курс полета по отношению к горизонту, тогда как при искусственном свете эта черта поведения заставляет их беспорядочно кружить вокруг этого источника освещения", -- пишут исследователи.

К такому выводу пришел международный коллектив биологов под руководством доцента Имперского колледжа Лондона (Великобритания) Линя Хуай-Ти в рамках эксперимента, нацеленного на изучение того, как движутся большие ленточные и земляные совки, а также несколько видов стрекоз и бражников в трехмерном пространстве при появлении рядом с ними источников искусственного освещения.

Еще с древних времен люди заметили, что большое число насекомых летит на огонь свечей, ламп накаливания и других рукотворных источников света. Причины этого пока остаются предметом споров среди ученых. Часть из них считает, что ночной свет сбивает работу их программы спасения от хищников, а другие предполагают, что он или просто ослепляет беспозвоночных, или он мешает им использовать свет Луны и звезд для ориентации в пространстве.

Сбой в системе навигации насекомых

Линь Хуай-Ти и его коллеги выяснили, что последняя теория была ближе всего к истине, однако при этом не совсем верной. Проведенные биологами наблюдения показали, что насекомые ориентируются не по одному конкретному небесному телу, а по всему небу в целом. Оно является самой яркой частью окружающего пространства как в дневное, так и в ночное время.

Ученые выяснили, что во время полета насекомые поворачивают свою голову и остальное тело перпендикулярно по направлению к самому "засвеченному" региону на небе. Это позволяет бабочкам и стрекозам ориентироваться в пространстве, отслеживать положение горизонта и удерживать свое тело в одном положении относительно этой линии. Лампы и свечи сбивают работу этой системы, так как их они являются точечными, а не рассеянными источниками света, из-за чего положение в поле зрения постоянно меняется.

Это вынуждает насекомых постоянно корректировать свое положение в пространстве, в результате чего они начинают кружить вокруг свечей и ламп, а также беспорядочно и хаотично двигаться. В противоположность этому, подобных сбоев не происходило, когда ученые рассеивали свет примерно таким же образом, как это происходит в атмосфере Земли. Понимание этого позволит создать такие источники ночного освещения, которые не будут привлекать внимания насекомых, подытожили исследователи.