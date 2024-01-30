В России выявили, что инсульт вызывает перестройку структуры и функций всего мозга

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Ученые Международного томографического центра СО РАН выяснили, что ишемический инсульт и рассеянный склероз вызывают структурно-функциональную перестройку всего головного мозга, а не только пораженных участков, как считалось ранее. Эти данные позволят более эффективно проводить реабилитацию пациентов, сообщила журналистам старший научный сотрудник лаборатории МРТ-технологий МТЦ СО РАН Юлия Станкевич.

Изучение особенностей кровотока в тканях головного мозга при ишемическом инсульте и рассеянном склерозе велось при поддержке гранта Новосибирской области.

"Мы получили результаты. Головной мозг при ишемическом инсульте и рассеянном склерозе вовлекается в патологический процесс как единая система. Как системное заболевание, а не только как было ранее, как очаговые изменения. Все это функционирует вместе, и изменения, которые мы зарегистрировали, говорят о том, что происходит структурно-функциональная перестройка всего мозга", - сказала Станкевич.

Полученные томографическими методами данные позволяют сделать вывод, что подход к лечению и восстановлению после инсульта должен быть комплексным, направленным не только на улучшение "выпадающей" функции, но и на общую сенситивную и двигательную моторику, а также психоэмоциональное состояние пациента.

Комплексную методику реабилитации после инсульта планируют апробировать на добровольцах в региональном сосудистом центре при Центральной клинической больнице в Новосибирском Академгородке. "У нас планируется проект с региональным сосудистым центром, чтобы там могли работать и неврологи, и реабилитологи, чтобы смотреть как наши результаты влияют на лечение и восстановление", - сказала Станкевич.