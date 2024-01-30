В Китае обнаружили останки динозавра

ШАНХАЙ, 30 января. /ТАСС/. Палеонтологи обнаружили в Китае останки динозавра возрастом до 90 млн лет, которые могут принадлежать новому виду. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Относящаяся к меловому периоду находка была сделана на одной из строительных площадок в городе Ганьчжоу восточной провинции Цзянси еще в 2021 году. Во время исследований ученые выяснили, что останки принадлежат к новому виду Титанозавров и назвали его Gandititan cavocaudatus. В общей сложности было найдено порядка 40% костей от его скелета.

Среди находок, в частности, хорошо сохранившийся позвоночный столб, который позволяет предположить, что общая длина тела динозавра составляла порядка 14 м. Открытие имеет важное значение для изучения эволюции и распространения этого вида в меловой период, указали ученые.