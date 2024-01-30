В России намерены создать препарат, улучшающий репродуктивность овец

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники Донского государственного аграрного университета и Донбасской аграрной академии приступили к разработке ветпрепарата нового поколения для сохранения репродуктивного долголетия сельскохозяйственных животных. Работы продлятся в течение трех лет - до 2026 года, сообщил ТАСС декан факультета ветеринарной медицины ДонГАУ Артур Тазаян.

"Развитие овцеводства базируется на высоком генетическом потенциале племенного маточного поголовья и обеспечении его устойчивого санитарно-ветеринарного благополучия. Поиск препаратов нового поколения и разработка методов их применения для сохранения продуктивного долголетия сельскохозяйственных животных, несомненно, актуальны. Однако исследования в первую очередь должны опираться на данные мониторинга распространения в данном регионе заболеваний репродуктивных органов овец и их связь с условиями кормления и содержания. В целом наша команда, это ученые и ДонГАУ, и Донбасской аграрной академии, обладает высоким профессиональным уровнем и квалификацией в области ветеринарии. Есть наработки у нас и у наших коллег, и мы хотим все это совместить в виде большой комплексной научной работы в этой области", - рассказал Тазаян.

По его словам, в состав научной группы войдут около 30 человек, к работе могут быть привлечены коллеги из аграрных вузов других регионов России. "Научная новизна данной темы заключается в изучении роли сигнальных белков в коррекции иммунного гомеостаза и создании высокоэффективных экологически чистых препаратов с использованием аналогов нативных цитокинов. В качестве биогенного стимулятора предполагается использовать низкомолекулярные фракции тканей животных. Применение "плацентарных" препаратов в ветеринарном лечении мелкого рогатого скота, безусловно, обладает новизной", - отметил собеседник агентства.