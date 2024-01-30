Вузы Урала создали консорциум для успешного развития студенческих стартапов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. В УрФО 10 вузов создали консорциум по развитию технологического предпринимательства студентов, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского федерального университета, который стал лидером объединения. Новая площадка даст студентам возможность начать бизнес.

"Раскрыть инновационный потенциал молодежи и обеспечить подготовку профессионалов в области технологического предпринимательства призван новый консорциум уральских вузов во главе с Уральским федеральным университетом. Об этом участники договорились во время подведения итогов "Уральской проектной смены" в Научно-технологическом университете "Сириус", - сказали в вузе.

В новый консорциум уральских вузов во главе с УрФУ вошли Южно-Уральский, Курганский, Тюменский и Югорский госуниверситеты, Уральский медицинский, педагогический, лесотехнический и аграрный университеты, Тюменский медицинский госуниверситет.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев назвал площадку "идеальной для начала бизнеса". "10 высших учебных заведений УрФО объединят усилия в университетском технологическом предпринимательстве, то есть в подготовке и реализации студентами стартапов. Обмен опытом, сплоченное сообщество и доступ к лабораторно-технической инфраструктуре - все это сделает вузы округа идеальной площадкой для начала бизнеса. Уверен, что студенты разных университетов смогут в рамках созданного консорциума превратить свои инициативы в востребованные на рынке инновационные продукты", - подчеркнул Якушев.

По словам зампервого проректора УрФУ Надежды Терлыги, вузы готовы объединить усилия по реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" в Уральском федеральном округе. Вузы будут формировать систему коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и повышать инвестиционную привлекательность сферы исследований и разработок через создание предпринимательской платформы для серийного производства стартапов, отметила Терлыга.

"Наш университет имеет большой опыт объединения регионов по внедрению инноваций. В частности, наш вуз выступил инициатором создания и выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня "Передовые производственные технологии и материалы". Нам удалось построить эффективную модель взаимодействия университетской и академической науки с промышленностью, и такой опыт обязательно будет использован в работе нового консорциума. Здесь крайне важно масштабировать лучшие практики и сформировать экспертное сообщество в сфере развития региональной системы технологического предпринимательства, используя для этого все имеющиеся инструменты", - добавил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.