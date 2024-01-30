В России создали спектрометр для передовых исследований в биологии

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Ученые международного томографического центра СО РАН создали отечественный импульсный спектрометр парамагнитного резонанса, не имеющий аналогов в России. Прибор обладает уникальными характеристиками и позволяет проводить передовые фундаментальные исследования в области химии, биологии, катализа и геологии, рассказал журналистам заместитель директора МТЦ СО РАН по научной работе Сергей Вебер.

"Новизна этого прибора - это возможность генерирования сигналов сверхвысоких частот произвольной формы, что соответствует передовому уровню и позволяет обеспечить предельную чувствительность для данного класса приборов", - сказал Вебер.

Он пояснил, что один спектрометр создали в рамках мегагранта Новосибирского института органической химии для исследования биологических объектов. На втором устройстве ученые МТЦ СО РАН исследуют магнитные молекулы, которые рассматриваются в качестве перспективных объектов для высокоплотной записи и хранения информации.

Метод электронного парамагнитного резонанса позволяет исследовать объекты, которые содержат в себе магнитные вещества. Импульсная спектроскопия позволяет исследовать, в том числе геологические системы, каталитические системы и биологические системы, например, фрагменты ДНК или РНК.

Вебер пояснил, что спектроскопическое оборудование такого уровня начало появляться за рубежом совсем недавно и было недоступно для российских ученых. Разработанные в России спектрометры не уступают западным аналогам по характеристикам, и созданы с участием предприятий российского сектора экономики. Проведение передовых фундаментальных исследований в разных областях науки является необходимым фактором в обеспечение технологического суверенитета страны.