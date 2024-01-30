Красников заявил о постоянном взаимодействии РАН с новыми регионами

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) включила ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области в ассоциацию научных организаций южных регионов для оперативного решения возникающих вопросов. Взаимодействие носит постоянный характер, сказал глава РАН Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сейчас мы активно поработали и сделали ассоциацию южных регионов, куда вошли наши <...> научные учреждения всех новых регионов: ЛНР, ДНР, Херсон, Запорожье. Проводим постоянные встречи, решаем все оперативные вопросы, в том числе используя опыт Крыма", - сказал Красников.