В РАН сообщили о росте числа экспертных заключений академии в 1,5 раза

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Количество экспертных заключений Российской академии наук (РАН) возросло в 1,5 раза, число отрицательных - в 3 раза, что говорит о более ответственном подходе авторов, сказал глава РАН Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сейчас мы фактически в 1,5 раза уже больше экспертиз делаем, и в три раза стало у нас больше отрицательных заключений. Это связано с тем, что более ответственно стали к экспертизе подходить наши эксперты, чтобы она действительно была объективна", - сказал Красников.

Представители РАН теперь оценивают научные работы не только связанные с госзаданием, но и высокотехнологичные проекты, которые в том числе предусматриваются "дорожными картами" по развитию в стране квантовых технологий, ИИ, новых материалов и других, напомнил глава Академии.

"[РАН должна стать] опорой и надеждой государства, и самое главное - в том числе за счет высокопрофессиональной и объективной экспертизы", - добавил он.

Красников также отметил, что, согласно проведенным опросам, 65% родителей в стране хотят, чтобы их дети работали в сфере науки. При этом доверие россиян к РАН как институту возросло на 4%.