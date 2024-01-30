В России научили ИИ анализировать изменения в тканях мозга при рассеянном склерозе

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Ученые международного томографического центра (МТЦ) СО РАН и Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали программное обеспечение для наиболее точного анализа очагов поражения головного мозга при рассеянном склерозе. Искусственный интеллект позволит также оценить эффективность терапии заболевания, рассказал журналистам заведующий лабораторией МРТ-технологий МТЦ СО РАН Андрей Тулупов.

"Это не программное обеспечение, которое существует на рынке. Мы сами разрабатываем программное обеспечение, новые технологии и архитектуру искусственного интеллекта для того, чтобы он наиболее точно и оптимально диагностировал патологию", - сказал Тулупов.

Он пояснил ТАСС, что программный продукт в течение полугода прошел апробацию на пациентах МТЦ СО РАН с рассеянным склерозом. Искусственный интеллект обучался на больших базах данных снимков из архива МТЦ СО РАН и партнеров центра. В 2025 году планируется для дальнейшего обучения ИИ использовать базы данных из Санкт-Петербурга и Москвы. "Они готовы сотрудничать с нами в совместной разработке таких продуктов", - сказал Тулупов. Он добавил, что в ближайшие месяцы продукт должен стать доступен любым медорганизациям. Исследование проводится при поддержке РНФ.

Ученый рассказал, что рассеянный склероз сопровождается появлением множества очаговых изменений в тканях головного мозга, которые динамично развиваются, в связи с чем очень сложно посчитать их количество и измерить. Специалистам-неврологам важно оценить, эффективно ли действует подобранный препарат. "Метод искусственного интеллекта помогает посчитать количество очагов - стало их меньше или больше, померить размеры. Врач-рентгенолог уже принимает окончательное решение на основе тех результатов, которые дают методы ИИ", - пояснил Тулупов. Искусственный интеллект не ставит окончательный диагноз, но берет на себя сложную и трудоемкую часть работы по подсчету количества очагов, их размеров.

Он добавил, что методы искусственного интеллекта могут применяться и для диагностики других заболеваний.

О рассеянном склерозе

Рассеянный склероз представляет собой аутоиммунную болезнь нервной системы, при развитии которой клетки иммунной системы начинают атаковать оболочку нервных волокон, так называемый миелин. В результате нервы начинают хуже проводить сигнал и "замыкать", что изначально приводит к легкому онемению конечностей, а при прогрессировании болезни может вызвать паралич, слепоту и смерть.