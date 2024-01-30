Возле Земли 2 февраля пролетит потенциально опасный астероид диаметром до 500 м

ГОНКОНГ, 30 января. /ТАСС/. Крупный астероид диаметром почти 500 м пролетит мимо Земли в пятницу. Как сообщил Астрономический музей Тайбэя, из-за его размеров и траектории полета он относится к потенциально опасным астрономическим объектам.

2 февраля астероид под названием 2008 OS7 в 22:40 по местному времени (17:40 мск) пройдет на расстоянии 0,019 астрономической единицы от Земли (около 2,85 млн км). Его скорость составляет около 18,2 км/с, а диаметр - от 210 до 480 м. Как отмечается в сообщении, небесное тело 2008 OS7 пролетит вне земной атмосферы и угрозы для Земли не представляет.

2008 OS7 попал в число потенциально опасных астрономических объектов, так как его диаметр превышает 140 м, а траектория полета приближается к орбите Земли на расстояние менее 0,05 астрономической единицы (около 7,5 млн км).

Всего в настоящее время к таким объектам относятся 2 349 астероидов. Самый крупный из них - астероид 1999 JM8 - имеет диаметр около 7 км. Как отмечается в сообщении, всего в 2024 году 18 небесных тел пройдут на расстоянии менее 0,05 астрономической единицы от Земли.

По оценке астрономов, ближе всего из потенциально опасных для нашей планеты небесных тел в предстоящие 150 лет к Земле 14 апреля 2029 года пролетит достаточно крупный астероид Апофис (99942 Apophis) диаметром 370 м. Траектория его полета окажется на расстоянии менее 40 тыс. км от Земли, что почти соответствует высоте орбиты геостационарного спутника.

Как отмечают астрономы, только 156 из более 2 тыс. потенциально опасных астероидов и комет имеют размеры свыше 1 км. Их столкновение с Землей может привести к серьезным последствиям для ее геологии, климата и даже вымиранию живых существ. "Однако беспокоиться не стоит, такие явления происходят в среднем только один раз в 440 тыс. лет", - отмечают авторы статьи.