В Новосибирске планируют создать национальный центр МРТ и спектроскопии

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники международного томографического центра (МТЦ) СО РАН разработали проект Национального центра магнитно-резонансной томографии и спектроскопии, оснащенного уникальным для России оборудованием, которое позволит принципиально повысить качество МРТ-исследований. Проект оценивается в 3-5 млрд рублей и может быть реализован за три года, рассказал журналистам директор МТЦ СО РАН Матвей Федин.

По словам директора, центр будет оснащен оборудованием, работающим в сверхвысоких магнитных полях, которого в России пока нет. В частности, планируется приобретение сверхвысокопольного МРТ-томографа 7 Тесла. Кадровый потенциал МТЦ СО РАН позволит эффективно использовать новое оборудование.

В центре планируется проводить высокоточную МРТ-диагностику с использованием томографа нового поколения, а также научные исследования в области спектроскопии, в частности для исследований биологических молекул.

"Стоимость проекта оценивается в 3-5 млрд рублей по сегодняшним ценам. Сюда входит и строительство нового корпуса со специфическими требованиями к тому оборудованию, которое там будет размещено и непосредственно закупка оборудования и оснащения этого центра. Мы с помощью сверхвысоких магнитных полей можем получить доступ к принципиально новому качеству получаемой информации как медицинской МРТ-томографии, так и научной спектроскопии. Сроки мы оцениваем с начала финансирования до запуска непосредственно действия центра - около трех лет", - сказал Федин.

Проект планируется реализовать в рамках программы по развитию Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0". МТЦ СО РАН выделил на своей территории участок под строительство центра.

Федин отметил, что центр будет активно сотрудничать со строящимся под Новосибирском Центром коллективного пользования "Скиф" и осуществлять образовательную деятельность совместно с Новосибирским государственным университетом.