В Курчатовском институте разработали метод точечного воздействия на микроопухоли

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" разработали метод терапии онкозаболеваний, позволяющий воздействовать на микрометастазы с помощью радионуклидов. Новый подход позволяет снизить негативное влияние радиофармпрепаратов на организм за счет точечного воздействия, сообщила пресс-служба центра.

Микрометастазы представляют собой комплексы раковых клеток размером менее 1-2 мм. Их нельзя определить с помощью диагностических методов, поэтому после хирургического удаления опухоли пациентам предлагают пройти курсы химиотерапии или радионуклидной терапии с применением альфа- или бета-эмиттеров. Авторы работы предложили новый подход, снижающий нагрузку на организм за счет локального воздействия на раковые клетки.

"Ученые Курчатовского института предложили новый терапевтический подход: использовать эмиттеры оже-электронов - радионуклиды "ближнего действия". Оже-электроны способны повреждать клетки в радиусе нескольких десятков нанометров, но не оказывают цитотоксического действия на больших расстояниях и не травмируют здоровые клетки и ткани", - уточнили в научном центре.

Авторы работы использовали в основе препарата родий-103m, а для его транспортировки в клетку применили молекулу на основе модифицированной глюкозы. В раковых клетках процесс ее окисления ускоряется, повышая уровень белков, транспортирующих глюкозу через клеточную мембрану.

Как пояснил начальник отдела радиоизотопов и РФП Курчатовского комплекса физико-химических технологий Владимир Загрядский, глюкоза также имеет универсальный для многих видов клеток вектор доставки, что позволяет отказаться от разработки специфичных к каждому типу рака молекул для удешевления производства препаратов.

Результаты работы опубликованы в журнале "Российские нанотехнологии".