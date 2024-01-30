Выявлены пять случаев развития болезни Альцгеймера после уколов гормона роста

ТАСС, 30 января. Британские нейрофизиологи обнаружили, что инъекции загрязненного человеческого гормона роста, применявшегося для стимуляции роста детей в конце прошлого века, вызвали через три-четыре десятка лет как минимум пять случаев развития болезни Альцгеймера. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Университетского колледжа Лондона (UCL).

"Мы обнаружили, что амилоидные белковые скопления могут передаваться и вызывать болезнь Альцгеймера после многократных инъекций загрязненных образцов гормона роста. Важно понимать, что эта процедура давно не используется в медицинской практике, а также то, что болезнь Альцгеймера не может передаться подобным образом при контактах или оказании помощи больным", - заявил научный сотрудник UCL Гарджи Баннерджи, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В 2015 году британские нейрофизиологи открыли свидетельства того, что инъекции плохо очищенного гормона роста человеческого происхождения способны не только вызывать болезнь Крейтцфельда-Якоба (которую часто неправильно называют "коровьим бешенством"), но и провоцировать развитие болезни Альцгеймера. Это открытие породило большой интерес к тому, как часто и каким образом возникает деменция у людей, получивших подобные уколы.

Руководствуясь этими соображениями, исследователи изучили истории болезни большого числа жителей Великобритании, которые в 1960-1980 годах получили одну или несколько инъекций неочищенного человеческого гормона роста. В ходе этого анализа ученым удалось выявить сразу восемь пациентов, которые длительное время получали уколы гормона, загрязненного бета-амилоидом.

Быстрое развитие болезни Альцгеймера

Бета-амилоид представляет собой саморазмножающиеся токсичные белковые клубки, способствующие массовой гибели нейронов при развитии болезни Альцгеймера. Ученые обнаружили, что попадание бета-амилоида в организм пациентов вместе с гормоном роста привело к необычно быстрому развитию болезни деменции сразу у пяти из восьми пациентов, которые в детстве получали инъекции этого вещества. У четырех из них деменция развилась еще до наступления 50 лет, а еще у одного пациента - в 55 лет.

Последующий анализ их историй болезней показал, что фактически все пациенты, кроме одного, не были генетически предрасположены к развитию болезни Альцгеймера, а также не страдали от различных хронических и врожденных дефектов развития. По мнению исследователей, вкупе с их предыдущими опытами это говорит в пользу того, что деменция развилась в результате инъекций загрязненного гормона роста, а не по каким-то другим причинам.

В пользу этого, как отмечают ученые, говорит так же то, что все пять пациентов получали гормон, произведенный по одной и той же методике, разработанной в 1948 году американским эндокринологом Альфредом Вильгельми. После выявления первых случаев развития болезни Крейтцфельда-Якоба в 1985 году ее использование в медицинской практике прекратилось, что исключает возможность появления новых аналогичных случаев развития болезни Альцгеймера, подытожили исследователи.