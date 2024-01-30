Нейрофизиологи уточнили роль теменной коры мозга в принятии рискованных решений

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские нейрофизиологи выяснили, что теменная кора мозга играет важную роль в оценке величины награды при принятии рискованных решений, тогда как она оказалась не связана с прогнозированием вероятности получения подобных наград. Это открытие поможет ученым раскрыть принципы принятия рискованных решений человеком, а в перспективе - разработать методы купирования игровой зависимости и импульсивного поведения, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Во время эксперимента было обнаружено, что подавление активности задней теменной коры уменьшало склонность участников к риску в сравнении с контрольной группой. По мнению ученых, меньшая склонность к риску при подавлении задней теменной коры была связана именно с уменьшением субъективной ценности денег, а не с тем, что участники становились более пессимистичны в отношении шансов получить выигрыш", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа российских нейрофизиологов под руководством профессора НИУ ВШЭ (Москва) Василия Ключарева при изучении того, как меняется склонность добровольцев к риску при повышении или подавлении активности двух областей мозга, предположительно, связанных с принятием рисковых решений - теменной и префронтальной коры. Роль последней была в прошлом достаточно хорошо изучена, тогда как точные функции теменной коры оставались загадкой для ученых.

Для получения подобных сведений ученые заручились поддержкой 36 добровольцев, согласившихся сыграть в игру, в рамках которой они должны были выбрать одну из двух лотерей для вложения денег. В процессе совершения этого выбора ученые регулировали работу теменной коры участников опытов при помощи системы трансчерепной магнитной стимуляции (ТМС), повышая или понижая ее активность.

"До этого мы применяли аналогичный подход при исследовании роли дорсолатеральной префронтальной коры. Подавление возбудимости этой области заставляло испытуемых действовать менее рационально. Например, они обращали меньше внимания на средний выигрыш, который можно получить в лотерее. Однако в новом исследовании результаты оказались несколько другими", - пояснила старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Ксения Паниди, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В частности, ученые выяснили, что подавление активности теменной доли делало добровольцев менее склонными к риску из-за того, что они начинали считать возможный приз в лотерее менее ценным, тогда как оценки вероятности его получения не менялись. Это говорит о разной роли теменной и префронтальной коры в принятии рисковых решений, что необходимо учитывать при изучении этой черты поведения человека и при разработке методов купирования чрезмерной склонности к риску, в том числе игровой зависимости и импульсивного поведения, подытожили исследователи.