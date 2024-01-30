В Новосибирске разработали новый метод визуализации легких на МРТ

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Уникальный метод визуализации легких на магнитно-резонансной томографии (МРТ) разработали ученые Международного томографического центра (МТЦ) СО РАН. Метод проходит этап тестирования на лабораторных животных, рассказал журналистам руководитель научного направления центра Игорь Коптюг.

"Мы занимаемся созданием гиперполяризованных газообразных агентов, которые можно вдыхать. В частности, диэтиловый эфир - его можно гиперполяризовать и затем, если его впустить в легкие лабораторного животного, а в перспективе - человека, то можно получать качественное МРТ-изображение. Эта методика многократно проще, многократно дешевле и позволяет получать гиперполяризованные соединения за минуту, в отличие от других методов", - сказал Коптюг.

Он пояснил, что методы спиновой гиперполяризации, позволяют усиливать сигнал веществ на много порядков величин - более чем в 100 тыс. раз.

Коптюг рассказал, что эффективность МРТ-диагностики объясняется тем, что тело человека состоит преимущественно из воды, которая дает хороший сигнал в магнитном резонансе. Однако в легких мало воды и много воздуха, поэтому их значительно хуже видно на снимках. В мире используются методы применения гиперполяризованных газов для визуализации легких, однако методика, разработанная в МТЦ СО РАН на основе гиперполяризованного диэтилового эфира - разрешенного для применения в медицине газа, отличается большей эффективностью, скоростью получения и более низкой ценой. "Наш метод получения гиперполяризации, который принципиально отличается от других газов, - и здесь мы, безусловно, лидеры", - сказал ученый.

Метод проходит испытание как на легких, извлеченных из организма, так и на лабораторных животных.

О создании препаратов

Метод спиновой гиперполяризации может применяться также для усиления сигнала малых молекул - метаборлитов. "Практически все патологии начинаются с изменения нормального метаболизма в клетках живого организма, поэтому развитие этих методов принципиально позволяет создавать методы диагностики заболеваний на самых ранних стадиях, а также методы наблюдения за эффективностью лечения", - сказал Коптюг.

Ученые также работают над созданием гиперполяризованных лекарственных препаратов, которые можно вводить в организм для того, чтобы наблюдать, как они работают - какие химические процессы они блокируют, какие запускают.

В частности, в центре получены и проходят тестирование на клеточных культурах модельные соединения для подавления симптомов рассеянного склероза - хронического аутоиммунного заболевания, которым страдают преимущественно молодые люди.