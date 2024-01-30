В Томске "научили" уличные камеры отслеживать деформацию зданий

ТОМСК, 30 января. /ТАСС/. Ученые Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) разработали программу, позволяющую с помощью уличных камер провести диагностику зданий и выявить скрытые дефекты. Это новый для России метод, который позволит ускорить и удешевить проведение подобных работ, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Специалисты ТГАСУ разработали технологию, позволяющую мониторить различные деформации зданий через уличные камеры видеонаблюдения. Подобный метод специалисты планируют применять для обнаружения деформаций, трещин или любых других повреждений зданий и сооружений. Таким образом, можно исключить использование дорогостоящих визуально-измерительных программных комплексов, а также сократить сроки проведения мониторинга. Подобный метод мониторинга зданий и сооружений в России не применялся", - сказано в сообщении.

Для проведения обследований специалисты предложили подключиться к городским камерам. Программа сканирует через них здание и сама определяет как явные, так и скрытые дефекты - любые отклонения от нормы. "Для получения результатов достаточно разрешения камеры в районе 2-4 Мп, чему соответствует большая часть работающих в городе систем видеофиксации. При этом развитие системы видеонаблюдение и сервисное хранение позволит достаточно быстро и дешево внедрять их на объектах. Как на новых, так и на старых камерах", - добавили в пресс-службе.

Чтобы "научить" программу распознавать созданные специалистами вуза маркера при любых погодных явлениях, инженеры собирают большую данных базу данных - проводят эксперименты в различных погодных условиях, освещенности, с различных ракурсов. Солнечные блики, сильные ветра, колебания здания, на котором установлена камера, могут вызвать смещение полей и, в дальнейшем, искажение изображения.

"В планах сделать так, чтобы программа определяла объект и автоматически отправляла отчет объектодержателю. Предложенный метод позволяет производить объемное, круглосуточное сканирование строения, исключающее работу дополнительных специалистов и подвоз оборудования, что снижает стоимость процесса мониторинга", - отмечается в сообщении.

По мнению специалистов, технология может быть востребована в арктических районах России, где постоянно требуется большое количество исследований зданий. Исследование проходит в рамках программы "Приоритет-2030" и проекта "Инженерный экстрим".