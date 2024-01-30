Neuralink вживила первый имплант в мозг человека

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Нейротехнологическая компания предпринимателя Илона Маска Neuralink 28 января впервые вживила имплант в мозг человека.

"Первый человек получил имплант Neuralink вчера, восстановление [после операции] проходит хорошо", - написал Маск в X (ранее Twitter). Отмечается, что, по первым данным, показатели работы прибора выглядят многообещающе.

Набор добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантов в мозг, с помощью которых можно в том числе управлять протезами, компания начала в сентябре 2023 года.

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года и занимается разработкой чипов, которые в перспективе можно будет вживлять в человеческий мозг. Бизнесмен считает, что подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли. 25 мая 2023 года компания сообщила, что получила от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств Минздрава США разрешение на проведение клинических испытаний на человеке.