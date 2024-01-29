Новорожденную большую белую акулу впервые сфотографировали

ТАСС, 29 января. Океанологи из США впервые получили фотографии новорожденной большой белой акулы в естественной среде обитания - она обладает необычно белой окраской, тонкой и "округлой" формой тела, при этом ее длина составляет порядка 1,5 м. Об этом сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Риверсайде (UCR).

Снимки были получены учеными летом прошлого года при наблюдениях за акулами, обитающими у берегов Калифорнии в окрестностях города Санта-Барбара, однако опубликованы только 29 января вместе с научной статьей в журнале Environmental Biology of Fishes, посвященной первым наблюдениям за новорожденной белой акулой.

"За несколько дней до получения этих снимков я наблюдал за тремя самками акул, которые предположительно вынашивали потомство и присутствовали в этой части Тихого океана. Одна из них нырнула на большую глубину и через некоторое время к поверхности всплыла эта необычно белая акула. Не сложно догадаться, откуда взялась эта новорожденная рыба", - заявил один из авторов открытия натуралист Карлос Гауна, чьи слова приводит пресс-служба UCR.

Полученные Гауной и научным сотрудником UCR Филип Стернс первые снимки новорожденной белой акулы показывают, что она окрашена в необычно яркий белый цвет и покрыта своеобразным коконом. Она обладает длиной в 1,5 м и при этом ее тело было необычно округлым и тонким по сравнению со взрослыми акулами.

Ученые продолжили наблюдения за ней после получения фотографий, что позволило им проследить за тем, как она постепенно избавилась от этой оболочки и отправилась в свободное плавание. По словам Стернса и Гауны, этот "кокон" представляет собой мешок, внутри которого растет детеныш большой белой акулы в утробе самок этого вида рыб.

Еще в начале прошлого десятилетия биологи обнаружили, что этот мешок не только защищает потомство от внешней среды, но и снабжает калориями растущих детенышей за счет выделения питательных веществ, богатых жирами. Последующие наблюдения за новорожденными белыми акулами, а также извлечение образцов этой оболочки из вод Тихого океана поможет понять, как быстро акулы избавляются от этого "кокона" после рождения, подытожили Гауна и Стернс.

О белых акулах

Большие белые акулы (Carcharodon carcharias) представляют собой самых крупных хищных рыб на современной Земле. Они достигают массы примерно в две тонны и длины тела в 5,8 метра, а также при этом они могут прожить около 70 лет, что делает их одними из самых долгоживущих хрящевых рыб на планете. Белые акулы предположительно являются живородящими существами, однако при этом ученые почти ничего не знают о том, где и как они размножаются.