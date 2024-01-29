В Корабелке научились точнее всех "выращивать" изделия с помощью лазеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, неофициально - Корабелка) научились точнее всех в мире с помощью лазерных принтеров "выращивать" крупногабаритные изделия, необходимые для высокотехнологичных отраслей промышленности, заявил ректор вуза Глеб Туричин.

Он выступил в СПбГМТУ на совещании по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности, которое провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По словам Туричина, по степени важности научная и инновационная деятельность "Корабелки" не менее важны, чем учебная.

"Это в первую очередь аддитивная технология прямого лазерного выращивания. Это наш приоритет. Выращивать изделия таких габаритов с такой производительностью и точностью в мире пока не может никто. И мы не просто разработали процесс начиная с базовой физики, но и спроектировали и наладили серийный выпуск технологического оборудования", - отметил Туричин. На рынке отечественного оборудования для аддитивного производства Корабелка занимает более 30%, добавил он.

"С 2017 года наш научный бюджет вырос в три раза. И в основном это промышленные заказы. Наши основные заказчики - это Объединенная двигателестроительная корпорация, Росатом и Роскосмос. Корабелка стала опорным вузом атомной промышленности, авиационного двигателестроения и Роскосмоса, - отметил ректор.