В Китае успешно испытали новый метод лечения врожденной глухоты

ШАНХАЙ, 29 января. /ТАСС/. Группа китайских ученых в ходе клинических испытаний экспериментальной генной терапии смогла восстановить слух у детей, родившихся глухими. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Исследователи из больницы при Фуданьском университете в Шанхае разработали генный препарат RRG-003, который вводится в организм путем инъекций. Для первых клинических исследований было отобрано шесть детей с аутосомно-рецессивной глухотой девятого типа. Результатом введения инъекции нового препарата во внутреннее ухо пациентам стало значительное восстановление слуховых и речевых функций у пятерых участников клинических испытаний.

Исследователи указали на безопасность и эффективность генной терапии в качестве нового метода лечения детей с врожденной глухотой, от которой страдает до 26 млн человек во всем мире, передает агентство.