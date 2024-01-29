Занятия музыкой улучшают память и когнитивные способности у пожилых

ТАСС, 29 января. Британские нейрофизиологи и психологи обнаружили, что наличие музыкального образования и постоянные занятия музыкой значительным образом улучшают память и когнитивные способности у пожилых людей. Об этом сообщила пресс-служба университета Эксетера.

"Большое число коллег сейчас изучает то, как музыка влияет на состояние здоровья мозга. Нам в рамках проекта Protect удалось впервые изучить то, как музыка влияет на работу центральной нервной системы большого числа людей в возрасте. Эти наблюдения показали, что занятия музыкой улучшают когнитивные резервы пожилых людей", - заявила профессор университета Эксетера (Великобритания) Энн Корбетт, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В рамках мониторингового проекта принимают участие свыше 25 тыс. жителей Великобритании, согласившихся на постоянные наблюдения за состоянием их нервной системы на протяжении 10 и более лет. Ученые также опрашивали добровольцев на предмет того, обладают ли они музыкальным образованием, на каких инструментах они умеют играть и продолжают ли они сейчас заниматься музыкой.

Проведенный ими анализ показал, что увлекающиеся музыкой пожилые люди обладали значительно более крепкой рабочей памятью и способностью искать конкретные объекты на фотографиях и рисунках, чем другие участники Protect. Это было особенно характерно для тех пожилых британцев, которые увлекались игрой на клавишных инструментах, тогда как другие типы музыкальных инструментов и пение менее выраженно действовали на их когнитивные способности.

В среднем, от занятий музыкой зависела существенная часть результатов добровольцев в тестах на остроту памяти и ума, от 15 до 24% их итоговых баллов. Это говорит о том, что популяризация игры на музыкальных инструментах среди пожилых позволит значительным образом улучшить их когнитивные способности и снизить частоту развития деменции и прочих нарушений в работе мозга, подытожили исследователи.