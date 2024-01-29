НИУ ВШЭ и партнеры создали в Москве консорциум для внедрения нейротехнологий

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. НИУ ВШЭ, Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова и Центр патологии речи и нейрореабилитации Департамента здравоохранения Москвы подписали соглашение о создании консорциума, в рамках которого специалисты вуза и их партнеры будут пять лет совместно развивать и внедрять передовые решения в области нейротехнологий. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Мы договорились о нескольких важных аспектах совместной работы. Планируем вести научные исследования, определять интересные и перспективные темы, создавать совместные команды для работы над проектами. Работа в таких междисциплинарных командах - один из основных способов поиска нетривиальных решений и привлечения в науку талантливой молодежи из разных областей", - заявила директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ (Москва) Ольга Драгой, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

По словам участников консорциума, идея его создания возникла из желания внедрять в клиническую практику разработки нейрокластера НИУ ВШЭ, в который входят Центр языка и мозга, Институт когнитивных нейронаук и департамент психологии. Участники консорциума планируют совместно вести научные исследования и практическую деятельность, а также реализовать дополнительные инициативы, нацеленные на развитие нейротехнологий в России.

В их число входит издание книг и статей, запуск различных медиапроектов и выставок, посвященных нейротехнологиям и достижениям отечественных ученых в области медицины и нейронаук. В число главных практических задач входит апробация нейротехнологических решений в медицинских учреждениях, разработка новых нейротехнологий и внедрение их в клиническую практику.

"Достижения в области межсекторального взаимодействия должны максимально быстро доноситься до всех заинтересованных игроков, насыщая их актуальной информацией, мультиплицируя усилия отечественных ученых и практиков на пути технологических прорывов российской прикладной науки. И с этим мы также связываем надежды и ожидания от работы в составе нового объединения", - отметил главный врач Центра патологии речи и нейрореабилитации Роман Черемин, чьи слова приводит пресс-служба НИУ ВШЭ.

Как отмечается в сообщении, консорциум открыт для присоединения к нему других организаций помимо НИУ ВШЭ, Национального медико-хирургического центра имени Пирогова и Центра патологии речи и нейрореабилитации. Для участия необходимо направить письменное заявление от организации-кандидата в адрес НИУ ВШЭ.