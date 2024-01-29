РФ и страны БРИКС планируют создать единую платформу оценки запасов полезных ископаемых

НОВОСИБИРСК, 29 января. /ТАСС/. Единую платформу оценки запасов полезных ископаемых планируют создать Россия, страны БРИКС и страны ближнего зарубежья. Ведется работа по гармонизации классификаций запасов и создания международного корпуса экспертов, рассказал журналистам в Новосибирске генеральный директор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров.

"Нам важна не только классификация, нам важна гармонизация экспертов, важно единое сообщество экспертов, которое бы позволило на единой методологической базе оценивать запасы и ресурсы, потому что здесь мы видим очень большую перспективу сотрудничества с БРИКС с точки зрения гармонизации классификации, с точки зрения создания единой платформы оценки запасов на базе соответствующих классификаций", - сказал Шпуров в кулуарах Всероссийской научной конференции "Фундаментальные, глобальные и региональные проблемы геологии нефти и газа", посвященной 90-летию со дня рождения академика А. Э. Конторовича.

Он добавил, что в максимальной стадии готовности гармонизация классификаций России с Китаем, активно ведется работа с Казахстаном, Узбекистаном и Белоруссией. "С Китаем идет работа достаточно активная по гармонизации, я думаю, в этом году мы представим кейс-стади сопоставления российской и китайской классификации на базе РКООН [Рамочная классификация ресурсов Организации Объединенных Наций], потому что и мы, и китайская сторона имеем соответствующие связующие документы, и это позволит нам гармонизировать наши классификации. За прошлый год подписано достаточно много соглашений и со странами СНГ, и с другими странами по работе по взаимному признанию классификаций и экспертов", - сказал он.

Также идет работа по формированию взаимно признаваемого международного корпуса экспертов, компетентных в области всех полезных ископаемых.

О конференции

Всероссийская научная конференции "Фундаментальные, глобальные и региональные проблемы геологии нефти и газа", посвященной 90-летию со дня рождения академика А. Э. Конторовича, проходит в Новосибирске с 29 января по 1 февраля. В понедельник состоялось торжественное открытие аудитории имени академика Конторовича на геолого-геофизическом факультете Новосибирского государственного университета.