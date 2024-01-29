В России разработают технологию создания материала для рентген-детекторов

ТОМСК, 29 января. /ТАСС/. Отечественную технологию получения фоточувствительного арсенида галлия, который позволит наладить в России серийное производство детекторов рентгеновских цветовых изображений для промышленности, медицины и науки, создадут ученые Томского государственного университета (ТГУ) и ООО "Финпроматом". Сумма госфинансирования составит 430 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"ООО "Финпроматом" совместно с ТГУ приступили к решению важной государственной задачи, поставленной Минпромторгом РФ, по разработке технологии получения фоточувствительного арсенида галлия. Данный материал служит основой детекторов рентгеновских цветовых изображений, применяемых в промышленности, медицине и науке. Реализация проекта позволит наладить в России серийное производство отечественных детекторов и обеспечить динамичное развитие приборостроения, сделав его независимым от поставок зарубежных компонентов", - сказано в сообщении.

Детекторы на основе фоточувствительных арсенид галлиевых HR-GaAs:Cr структур обладают особенными функциональными характеристиками. Они обеспечивают высокое качество изображения и более устойчивы к повреждающим факторам, например радиации, чем все существующие аналоги. Ранее Россия закупала арсенид галлия требуемого качества для производства детекторов за рубежом.

"Совместный проект ТГУ и ООО "Финпроматом" позволит обеспечить страну своим материалом высокого качества. На разработку технологии партнеры потратят два года. Размер государственного финансирования составит 430 млн рублей. <…> В проекте ООО "Финпроматом" как головная организация отвечает за материально-техническое обеспечение исследований: поставку сырья, химических реактивов, необходимого технологического и измерительного оборудования. Задача ученых ТГУ - проведение технологических и конструкторских работ", - отмечается в сообщении.

В 2023 году ученые ТГУ совместно с СХК уже разработали и изготовили опытные детекторы рентгеновского излучения с инновационными сенсорами на основе арсенида галлия, компенсированного хромом. Научно-исследовательский проект выполнен по заказу АО "Твэл". Новый проект с "Финпроматом" позволит быстро запустить промышленное производство отечественных детекторов на высококачественном сырье, обеспечив при этом автономность российского приборостроения.

ООО "Финпроматом" - компания, решающая задачи для промышленности, начиная с предпроектной проработки, разработки технических заданий, выбора оборудования, экспертизы принимаемых технических решений по проектам АЭС, ТЭС и заканчивая производством и сдачей оборудования заказчикам. Специалисты компании принимали участие в проектировании и размещении заказов на технологическое оборудование практически всех АЭС на территории Российской Федерации.