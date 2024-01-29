На Солнце произошла вспышка высокого класса

МОСКВА, 29 января /ТАСС/. Мощная вспышка на Солнце высокого класса М произошла 29 января, сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"29 января в 07:38 мск в группе пятен 3559 (N28W86) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M6.8 продолжительностью 61 минута. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи", - говорится в сообщении.

Специалисты ИПГ отмечают вторжение после вспышки в околоземное космическое пространство потоков протонов, что может привести к магнитной буре.

В настоящее время влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, согласно данным космической погоды, на самом низком уровне R1 (слабое) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально).

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.