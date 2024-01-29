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В Китае успешно клонировали бычков исчезающих пород

На юго-западе страны появились по четыре теленка-самца пород Zhangmu и Apeijiaza, сообщает Xinhua
© rima das mukherjee/Shutterstock/FOTODOM, архив

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Специалисты в Китае успешно клонировали бычков исчезающих пород крупного рогатого скота Zhangmu и Apeijiaza, обитающих в условиях тибетского высокогорья на юго-западе КНР. Об этом сообщает агентство Xinhua.

По четыре теленка-самца каждой породы, говорится в сообщении, появились в уезде Юньян (муниципия Чунцин, Юго-Западный Китай).

"Это ознаменовало первое в мире успешное клонирование крупного рогатого скота тибетских пород", - отмечается в материале.

Малочисленные стада этих пород содержатся в Тибетском автономном районе КНР на Цинхай-Тибетском плато на высоте около 3,5 тыс. м над уровнем моря.

Ранее китайские СМИ сообщали о клонировании высокопродуктивной голштинской породы коровы, которая способна давать 18 тонн молока в год. Как писала газета Global Times, ученые из Северо-западного университета сельского и лесного хозяйства КНР клонировали трех телят методом переноса ядер соматических клеток. Биологи использовали ткани уха животного.

Китайские ученые в последние годы проводили и другие эксперименты по клонированию, в частности, свиней, коней, котов, собак.

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