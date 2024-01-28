В Саратове разработали технологию, позволяющую ускорить строительство фундамента

САРАТОВ, 28 января. /ТАСС/. Ученые в Саратове разработали уникальную технологию создания свайного фундамента, которая позволит сократить сроки строительства зданий и увеличить их несущую способность. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. (СГТУ).

"Технология позволяет строить фундаменты инженерных объектов гражданского и промышленного назначения при различных грунтовых условиях. Так, за счет снижения времени формирования скважины под сваю и существенному увеличению несущей способности готовой сваи можно значительно сократить сроки строительства фундамента и в результате уменьшить стоимость", - приводятся в сообщении слова одного из авторов разработки Вадима Фролова.

По информации вуза, технология не имеет аналогов в России. Ее новизна подтверждена патентом на изобретения РФ.

Особенности разработки

Как пояснили в пресс-службе, ученые СГТУ предложили сделать небольшую винтовую навивку на обсадной трубе для устройства свай. Эта особенность позволит в рамках одного метода изготавливать сваи с большей скоростью, а также погружать нижний конец сваи в плотные и твердые слои. При разработке технологии ученые также учли и исправили недостатки импортных методов, при которых происходит, например, перегрев трубы или разуплотнение грунта.

"Еще одним важным преимуществом разработки является импортозамещение. Для изготовления рабочего оборудования можно использовать стандартную трубу, изготовленную по ГОСТ, заменив, тем самым, покупку дорогостоящей, абразивоустойчивой обсадной трубы", - добавили в вузе.

Новую технологию ученые изобрели совместно с сотрудниками предприятия "Геотехника - С". Авторами разработки стали кандидат технических наук, директор ЗАО "Геотехника-С" Вадим Фролов, исполнительный директор предприятия Алексей Бондаревский, технический директор Юрий Бровиков, кандидат технических наук, доцент кафедры "Инженерная геометрия и основы САПР" Института машиностроения, материаловедения т транспорта СГТУ Алексей Колесников и старший преподаватель кафедры Евгений Бойков.

Саратовский государственный технический университет основан в 1930 году и является одним из ведущих технических вузов России. В СГТУ обучаются более 20 тыс. студентов и слушателей. В структуру университета входят восемь институтов, военный учебный центр, два филиала и два колледжа. Вуз обеспечивает подготовку и переподготовку кадров по широкому спектру инженерных, технических, естественнонаучных, экономических, управленческих, социально-гуманитарных специальностей и направлений.