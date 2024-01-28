Арктический институт попросил поддержать научные проекты в Антарктиде

СТРЕЛЬНА, 28 января. /ТАСС/. Арктический и антарктический институт (ААНИИ) попросил президента России Владимира Путина поддержать научные проекты в Антарктиде. Об этом на церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса (НЗК) станции "Восток" сказал начальник гляцио-бурового отряда ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" Алексей Туркеев.

"Мы проводим очень замечательные исследования. У нас есть много идей, которые мы заложили в наших проектах и просим вас поддержать их, чтобы наши усилия приносили пользу нашим людям. Хотим также выразить благодарность строителям, ученым, всем, кто работает в Антарктиде, а также тем, кто вложил много сил и средств, не находясь там", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, речь идет о проекте исследования палеоклимата Земли - это изучение древнего льда на станции "Восток". "Мы получаем там образцы древнего льда возрастом до 1,2 млн лет. Также есть проект по исследованию подледникового озера Восток, которое находится <...> на глубине около 3,8 км, можно сказать, около 4 км", - сообщили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин в воскресенье дал команду на ввод в опытную эксплуатацию НЗК станции "Восток" в Антарктиде.

В ноябре 2021 году в Антарктиду были доставлены первые модули, дальнейшая доставка вглубь континента велась санно-гусеничным способом на специально разработанных грузовых платформах с грузоподъемностью до 60 млн тонн. Монтаж проходил с января 2022 года по январь 2024 года. Комплекс состоит из 5 модулей общей площадью более 3 000 м. В новом зимовочном комплексе могут проживать до 15 человек зимой и до 35 человек летом.