В Минприроды РФ заявили, что у Земли впереди 10 тыс. лет теплого периода

СТРЕЛЬНА, 28 января. /ТАСС/. Земля находится посередине межледникового периода, и у нее впереди еще примерно 10 тысяч лет относительно теплого климата. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в воскресенье на церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса (НЗК) станции "Восток" в Антарктиде.

"Мы находимся в межледниковом периоде. Он гарантирует 20 тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили. У нас еще гарантированно 10 тысяч лет тепла", - рассказал Козлов, опираясь на научные данные.

Заведующий лабораторией изменений климата и окружающей среды отдела географии полярных стран Арктического и антарктического НИИ Росгидромета Владимир Липенков добавил, что "антропогенное воздействие может усугубить ситуацию, и температура будет несколько выше, чем та, которая комфортна, и которую мы хотели бы иметь". Как подчеркнул Липенков, именно ледяные керны - образцы, которые берут в Антарктиде, позволяют не просто восстанавливать климатическую историю Земли, но и изучать механизмы изменения климата.