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В Тольятти научились модифицировать молекулы с помощью кремния

По словам разработчиков, в перспективе методику смогут использовать при создании противовоспалительных и противораковых препаратов
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Специалисты Тольяттинского госуниверситета первыми в мире предложили новый способ направленного органического синтеза сложных молекул на основе малоизученных химических соединений - сопряженных енинонов. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки России, в качестве инструмента синтеза используется кремний, группы атомов которого при опытах вводятся в молекулу и убираются из нее.

Сопряженные ениноны - относительно малоизученные органические вещества, которые, благодаря высокой способности к химическим превращениям, с успехом применяются для лабораторного получения многих разнообразных и полезных соединений. Использование кремниевых групп в синтезе сложных молекул из таких веществ - новаторство группы доктора химических наук Александра Голованова.

"В молекулах сопряженных енинонов есть сразу несколько центров для протекания химической реакции. От того, по какой траектории пойдет реакция, зависят свойства конечного продукта и область его применения. Ученые ТГУ научились управлять этим процессом и изучили некоторые аспекты того, как именно протекают реакции. Теперь их можно запустить избирательно, направив по нужному пути, и процесс синтеза сложных молекул станет еще эффективнее", - отметили в пресс-службе.

Как рассказал и.о. завкафедрой "химическая технология и ресурсосбережение" института химии и энергетики ТГУ Сергей Соков, важной особенностью кремния является, что "его легко убрать из молекулы, когда он уже не нужен, а на его место поставить другой фрагмент, с помощью которого молекулу можно "доработать", придавая ей свойства, полезные, например, для веществ с противокоррозионными характеристиками или реагентов аналитической химии".

В перспективе ученые надеются использовать методику при создании противовоспалительных и противораковых препаратов. Исследования ведутся при поддержке гранта Российского научного фонда на сумму более 21 млн рублей.

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