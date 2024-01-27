В Саратове уточнили происхождение древнегреческих амфор

ТАСС, 27 января. Специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского опробовали современный метод изучения древностей на амфорах из Древней Греции и впервые в России сопоставили его с традиционными методами. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки России, уточненные сведения о происхождении древних сосудов отличаются от прежних.

"Саратовскими учеными установлено, что 21 амфора, входящая в две петрографические группы, точно изготовлена на Книдском полуострове в районе Решадие. Происхождение подтверждается клеймами, аналогии которым нашли на керамических свалках в Решадие", - рассказали в пресс-службе СГУ.

В третью группу вошли сосуды, чье изготовление в мастерских Книдского полуострова ученые поставили под сомнение из-за "особенностей их минерального состава и внешних отличий с эталонными книдскими амфорами". Наконец, четвертую группу составили образцы с большим разнообразием минерального состава формовочной массы, что говорит о том, что эти сосуды были сделаны за пределами Книда.

Сведения о центрах производства древнегреческих керамических сосудов - амфор - важны для историков и археологов. Поскольку амфоры использовались для перевозки вина, оливкового масла и зерна, по их происхождению ученые могут судить о направлениях торговых связей в греческом мире, в пределах довольно коротких временных промежутков. Однако места изготовления части найденных сосудов (до 15%) до сих пор неизвестны или ставятся под сомнение.

Исследования проводились в рамках проекта Российского научного фонда "Минералого-петрографические исследования античной тарной керамики эпохи классики и эллинизма". За два года ученые Института археологии и культурного наследия и геологического факультета СГУ подготовили и изучили около 100 шлифов амфор из таких поселений, как Книд, Кос, Родос, Менда, Аканф и Синоп.

О методе

"Петрографическое исследование в археологии - геологический метод изучения структуры, состава и текстуры горных пород. Метод используется для характеристики минерального состава глины на основании определения морфологических свойств и оптических констант минералов", - отметили в пресс-службе.

Петрографические исследования шлифов (срезов) амфор проводили с помощью поляризационного петрографического микроскопа с увеличением в 100-250 раз. Чтобы проверить эффективность этого метода, на примере семи амфор сопоставили результаты петрографического анализа с результатами двух других естественнонаучных методов: с помощью растровых электронно-ионных микроскопов и масс-спектрометра.

Методики показали очень близкие результаты. Ранее в России подобные сопоставления результатов различных методик не проводились.

"В отечественном антиковедении петрографический метод изучения амфор применяется намного реже, чем за рубежом. Преимущество петрографии в данном случае, во-первых, в том, что мы можем провести анализ непосредственно на базе Саратовского университета. Во-вторых, метод не требует дорогостоящего оборудования и расходных материалов. В-третьих, результаты можно получить в сжатые сроки", - рассказала руководитель проекта Елена Кузнецова.