{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Саратове уточнили происхождение древнегреческих амфор

При этом места изготовления 15% найденных сосудов до сих пор неизвестны или ставятся под сомнение

ТАСС, 27 января. Специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского опробовали современный метод изучения древностей на амфорах из Древней Греции и впервые в России сопоставили его с традиционными методами. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки России, уточненные сведения о происхождении древних сосудов отличаются от прежних.

"Саратовскими учеными установлено, что 21 амфора, входящая в две петрографические группы, точно изготовлена на Книдском полуострове в районе Решадие. Происхождение подтверждается клеймами, аналогии которым нашли на керамических свалках в Решадие", - рассказали в пресс-службе СГУ.

В третью группу вошли сосуды, чье изготовление в мастерских Книдского полуострова ученые поставили под сомнение из-за "особенностей их минерального состава и внешних отличий с эталонными книдскими амфорами". Наконец, четвертую группу составили образцы с большим разнообразием минерального состава формовочной массы, что говорит о том, что эти сосуды были сделаны за пределами Книда.

Сведения о центрах производства древнегреческих керамических сосудов - амфор - важны для историков и археологов. Поскольку амфоры использовались для перевозки вина, оливкового масла и зерна, по их происхождению ученые могут судить о направлениях торговых связей в греческом мире, в пределах довольно коротких временных промежутков. Однако места изготовления части найденных сосудов (до 15%) до сих пор неизвестны или ставятся под сомнение.

Исследования проводились в рамках проекта Российского научного фонда "Минералого-петрографические исследования античной тарной керамики эпохи классики и эллинизма". За два года ученые Института археологии и культурного наследия и геологического факультета СГУ подготовили и изучили около 100 шлифов амфор из таких поселений, как Книд, Кос, Родос, Менда, Аканф и Синоп.

О методе

"Петрографическое исследование в археологии - геологический метод изучения структуры, состава и текстуры горных пород. Метод используется для характеристики минерального состава глины на основании определения морфологических свойств и оптических констант минералов", - отметили в пресс-службе.

Петрографические исследования шлифов (срезов) амфор проводили с помощью поляризационного петрографического микроскопа с увеличением в 100-250 раз. Чтобы проверить эффективность этого метода, на примере семи амфор сопоставили результаты петрографического анализа с результатами двух других естественнонаучных методов: с помощью растровых электронно-ионных микроскопов и масс-спектрометра.

Методики показали очень близкие результаты. Ранее в России подобные сопоставления результатов различных методик не проводились.

"В отечественном антиковедении петрографический метод изучения амфор применяется намного реже, чем за рубежом. Преимущество петрографии в данном случае, во-первых, в том, что мы можем провести анализ непосредственно на базе Саратовского университета. Во-вторых, метод не требует дорогостоящего оборудования и расходных материалов. В-третьих, результаты можно получить в сжатые сроки", - рассказала руководитель проекта Елена Кузнецова.

Теги
РоссияСаратовская область
В Тольятти научились модифицировать молекулы с помощью кремния
По словам разработчиков, процесс синтеза сложных молекул станет еще эффективнее
Читать полностью