Ученые России и Белоруссии разработали блокатор COVID-19

БАРНАУЛ, 27 января. /ТАСС/. Особый класс блокаторов, который позволит предотвратить репликацию коронавируса, разработали ученые Алтайского государственного университета (АлтГУ) совместно с коллегами из Белоруссии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

"Новый класс блокаторов коронавируса обнаружен учеными АлтГУ совместно с коллегами из Белоруссии. Одной из наиболее изученных и многообещающих мишеней для борьбы с коронавирусами является основная протеаза [фермент] Mpro, также называемая 3CLpro. Она является ключевой в жизненном цикле коронавируса. Торможение активности фермента приводит к блокированию репликации (процесс создания двух дочерних молекул ДНК на основе родительской молекулы ДНК - прим. ТАСС) вируса", - рассказали агентству в университете.

В пресс-службе также пояснили, что в вузе совместно с учеными ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора разработана и уже несколько лет активно используется система определения потенциальных соединений-ингибиторов коронавирусной протеазы (потенциальных блокаторов вируса, вызывающего COVID-19).

Система вызвала интерес химиков из Института биоорганической химии Национальной академии наук Белоруссии (Минск), которые предложили ученым АлтГУ провести совместную разработку нового класса нековалентных ингибиторов основной протеазы SARS-CoV-2 с использованием методов молекулярного моделирования.

"Поскольку в организме человека неизвестны протеазы со схожей специфической расщепляющей активностью, существует высокая вероятность того, что ингибиторы вирусной Mpro окажутся нетоксичными для человека", - цитируют в пресс-службе преподавателя кафедры физико-химической биологии и биотехнологии института биологии и биотехнологии АлтГУ Дмитрия Щербакова.