Минобрнауки объявило конкурс студенческих научных объединений

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ объявило конкурс среди студенческих научных обществ (СНО). Как сообщает Telegram-канал Минобрнауки РФ, 40 таких коллективов получат гранты от 1 млн до 5 млн рублей.

"Конкурс проводит Минобрнауки России. Он направлен на поддержку университетских проектов в сфере науки. Общий объем финансирования - 100 млн рублей. Планируется поддержать 40 студенческих коллективов, каждый из которых сможет получить грант сообразно реализуемому проекту", - говорится в сообщении.

20 грантов составят до 1 млн рублей, 10 - до 3 млн рублей, еще 10 - до 5 млн рублей. Участниками конкурса могут стать вузы, на базе которых созданы СНО. При оценке заявок будут учитываться организационный и исследовательский опыт студенческих коллективов, достижения в сфере молодежной науки и планируемые результаты.

Подать заявку можно до 28 февраля включительно на портале предоставления мер финансовой господдержки.

"Одна из задач Десятилетия науки и технологий - привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок. Конкурс СНО, проводимый министерством уже в третий раз, является одним из инструментов достижения данного результата, системной мерой поддержки будущего отечественной науки", - отметил заместитель министра Денис Секиринский, чьи слова приводит Telegram-канал.