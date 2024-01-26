Биотехнологи удешевили производство искусственного мяса из культур клеток

ТАСС, 26 января. Биотехнологи из США разработали новую методику выращивания мышечных клеток, которая позволяет заметно снизить затраты на производство искусственного мяса за счет отказа от использования гормона FGF для стимуляции их роста. Об этом сообщила пресс-служба Университета Тафтс.

"Гормон FGF представляет собой не нутриент, а своеобразную инструкцию, которая заставляет клетки вести себя определенным образом. Мы модифицировали стволовые мышечные клетки коров таким образом, что они начали сами вырабатывать молекулы этого гормона роста и активировать те цепочки генов, которые связаны с этим веществом", - заявил научный директор лаборатории коммерциализации клеточных культур Университета Тафтс Эндрю Стаут, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые уже много лет работают над созданием технологий, позволяющих получать искусственную говядину и другие формы мяса из культур стволовых клеток мышц и других тканей тела. За последние годы биотехнологи научились воспроизводить многие вкусовые характеристики мяса, однако при этом его синтетические аналоги обладают одним большим недостатком - сверхвысокой себестоимостью.

Как отмечают исследователи, около 90% этой стоимости приходится на различные гормоны и факторы роста, которые необходимо добавлять в питательную среду со стволовыми клетками для стимуляции их размножения и превращения в аналог мышечных тканей. Молекулы этих веществ быстро расходуются, из-за чего их нужно добавлять в емкости с выращиваемым мясом каждые несколько дней.

Удешевление производства искусственного мяса

Американские исследователи предположили, что этой проблемы можно избежать, если заставить мышечные клетки самостоятельно вырабатывать один из ключевых факторов роста, гормон FGF2. Руководствуясь этой идеей, исследователи изучили то, как клетки тела млекопитающих вырабатывают это вещество, и обнаружили, что этого можно достичь путем принудительной активации гена, отвечающего за выработку гормона FGF2, а также внесения модификаций в еще один участок ДНК, ген роста KRAS.

Последующие наблюдения показали, что внесение этих двух изменений в структуре ДНК стволовых мышечных клеток коров привело к тому, что они начали активно делиться и без постоянного добавления гормона FGF2 в их питательную среду. В среднем, их число удваивалось примерно за 60 часов, что сопоставимо с тем, с какой скоростью росли обычные стволовые клетки в питательной среде с гормоном роста (одно удвоение за 55 часов).

Как отмечают ученые, это уже сейчас позволяет отказаться от использования FGF2 и тем самым значительно сократить расходы на выращивание мяса. При этом ученые надеются, что последующие опыты позволят им дополнительно нарастить скорость роста мышечных клеток, а также адаптировать эту методику стимуляции роста для мускулов других видов живых существ, в том числе свиней, птицы и рыбы, что сделает эту биотехнологию более универсальной и широко применимой.