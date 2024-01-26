В Марокко нашли самые древние в Северной Африке и Южном Средиземноморье человеческие следы

РАБАТ, 26 января. /ТАСС/. Международная группа исследователей из Франции, Марокко и Испании обнаружила в северном марокканском городе Лараш самые древние в Северной Африке и Южном Средиземноморье человеческие следы. Поиски велись под руководством ученого Мунсефа Седрати из французского Университета Южной Бретани, сообщает информационное агентство Магриб Араб Пресс (МАП).

По его данным, 85 следов, принадлежащих виду Homo sapiens (человек разумный) и появившихся около 100 тыс. лет назад, были найдены на каменистом пляже в Лараше. Они, согласно выводам ученых, принадлежат пяти Homo sapiens - детям, подросткам и взрослым.

Следы направлены в основном в сторону океана и, по версии исследователей, были оставлены в момент поиска древними людьми подводных ресурсов.

Как отмечает Седрати, находка в Лараше представляет собой одно из крупнейших и лучше всего сохранившихся в мире мест следов эпохи позднего плейстоцена (126 000 - 11 700 лет до н. э.) и единственное задокументированное место в Северной Африке и Южном Средиземноморье.