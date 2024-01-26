В одном из кратеров на экваторе Луны обнаружили "намагниченные" валуны

ТАСС, 26 января. Европейские и арабские планетологи обнаружили в лунном кратере Рейнер-K крупные валуны с уникальными магнитными свойствами, которые влияют на перемещения лунной пыли в ближайших окрестностях этих булыжников. Об этом сообщила пресс-служба немецкого Мюнстерского университета.

"Мы обнаружили эти валуны сразу же после того, как посмотрели на первую фотографию этого региона Луны. Они резко отличаются от всех остальных соседних булыжников, так как они значительно слабее рассеивают свет, чем прочие близлежащие валуны. Мы предполагаем, что их необычный облик связан с тем, как эти камни взаимодействуют с пылью и со структурой частиц этой пыли", - пояснил научный сотрудник Мюнстерского университета (Германия) Оттавиано Рюш, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые совершили это открытие при изучении высококачественных снимков Океана Бурь, полученных при помощи камер орбитального зонда LRO. На этих фотографиях ученые искали крупные лунные булыжники, расколотые на части под действием тепла и других природных факторов. Они предположительно представляют собой фрагменты древних пород лунной коры и мантии, что делает их интересными в контексте изучения истории формирования Луны.

Когда ученые начали искать подобные расколотые камни в окрестностях кратера Рейнер-К, они обнаружили, что небольшая, но значимая часть местных булыжников выглядела совсем не так, как другие схожие по размерам валуны на поверхности Луны. При определенных углах обзора они выглядели значительно более темными, чем их соседи, что было связано с тем, что эти валуны рассеивали солнечный свет уникальным образом, не характерным для всех других фрагментов лунных пород.

Последующее изучение фотографий этих расколотых камней показало, что эти лунные валуны были покрыты толстым слоем пыли. Размеры ее частиц, а также их физические свойства и расположение, были сильно другими для "темных" булыжников по сравнению с их обычными соседями. Последующие расчеты и наблюдения указали на то, что эти различия были связаны с тем, что у данных булыжников есть аномальные магнитные свойства.

В пользу этого, в частности, свидетельствует то, что внутри кратера Рейнер-К и в его ближайших окрестностях находится одна из лунных магнитных аномалий, природу которой ученые уже достаточно длительное время изучают. Последующие наблюдения за этим кратером, а также запланированная NASA отправка лунохода в этот регион Океана Бурь, поможет раскрыть природу "намагниченности" и других аномальных свойств этих валунов, подытожили исследователи.